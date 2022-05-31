中國應屆畢業生 遭遇最差經濟與最難就業雙夾擊

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（中央社台北31日電）中國教育部統計，今年大學畢業生首破千萬達1076萬人，又因中國防疫清零封控重創經濟，企業緊縮召募，應屆畢業生不僅面臨職缺僧多粥少窘境，更遭逢最差經濟與最難就業雙重夾擊。

據英國廣播公司（BBC）報導，李銘（化名）是中國西北部一所理工大學的大四學生，他就是面臨上述兩難的典型，學土木工程的他原本力拚考研究所，因競爭者眾而落榜，但「要是往年我這個分應該能上」。

報導指出，既然名落孫山，就轉向就業市場投石問路，丟出去的履歷、簡歷卻石沉大海，愈發絕望的李銘又碰上畢業前夕COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情加劇處處封控，哪兒都去不了，成天關在宿舍無所事事，畢業就失業只得先回家啃老了。

雖然年年有像李銘這樣的社會新鮮人因求職碰壁淪為啃老族，今年注定是特別多。報導提到，1076萬人這個創紀錄的數字，就算是頂著985或211名校的光環，想要在佼佼者中殺出重圍也是困難重重。

報導表示，985和211分別指中國在1998年5月與1995年11月，遴選39校展開建設高水平大學的工程，以及迎接21世紀重點培養100所高等院校，而後者的百大也包括985計畫相中的39所名校在內。

馮華美（化名）就讀長三角某所納入211計畫的重點大學，感嘆以前學長姊申請赴港讀1年研究所非難事，輪到她卻生不逢時，今年3所香港學校都回絕她，競爭格外激烈，211都沒戲，非得985。

她表示，親戚在深圳的網路巨頭企業任職，順道打聽有沒有內薦或實習可能，答覆卻是今年校招名額有限，除了最頂級的名校外，多數留給社會招聘。

馮華美說，目前手上只有一個錄用通知，而且起薪令人蹙眉，對比以往前輩們還沒出校門手中就有7、8個可細細斟酌的職缺，簡直不可同日而語，今年就是人多，無論考研、留學、考公職等，到處都是人。

李銘直言，「畢業生也和畢業生不一樣，985和我們這種『雙非』（非985和非211等普通大學）的區別就是，他們的選擇變少了，我們直接沒選擇了」。

摩根士丹利證券首席經濟學家章俊表示，綜合估算中國過去幾年GDP成長與城鎮新增就業，大致而言，GDP增加1個百分點就能支撐200至240萬的城鎮新增就業。

由此推估，中國今年兩會提出達成1100萬城鎮新增就業的目標，這與1076萬大學畢業生的需求相符。章俊指出，如此中國今年GDP成長率就得落在4.5%至5.5%間。

中國今年首季GDP成長率卻僅4.8%，幾乎快要跌破上述區間，加上疫情對第2季影響顯著，國務院總理李克強也坦承，3月尤其4月份，若干經濟指標明顯走低，遭遇的困難更甚於先前。

報導指出，堅難的經濟形勢造成中國4月城鎮失業率上升0.3個百分點至6.1%，創下2020年3月以來新高；4月中國城鎮新增就業121萬，低於去年同期的140萬，更低於2020年疫情期間4月的125萬。

這些數字還只是反映當前的嚴峻，何況1076萬人還沒走出校園。馮華美哀怨地說，「年年都說『最難』，其實都還好，今年才是真的難」。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110531