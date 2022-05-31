中國穩外資 台灣海空運兩岸直航免增值稅所得稅

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（中央社台北31日電）中國國家稅務總局今天公布「穩外貿、穩外資稅收政策指引」，內含44項外貿、外資領域稅收支持政策。其中，從事兩岸直航的台灣海運及空運業者，可免徵增值稅及企業所得稅。

此外，香港投資人投資滬股、深股（A股）取得的轉讓差價，可免徵增值稅，並暫時免徵所得稅。

中國國家稅務總局官網31日下午公布這項指引下的44細項「外貿外資領域稅收支持政策和徵管服務措施」，明確提到針對台灣海空運業者從事兩岸直航業務的相關免稅措施。

根據條文，涉及台灣海空運業者的相關措施，被分列為4個細項，歸納在「穩外資稅收政策」大項下的「鼓勵外商投資稅收政策」分項內。

這4個細項條文為：台灣航運公司從事海峽兩岸海上直航業務免徵增值稅；台灣航運公司從事海峽兩岸海上直航業務免徵企業所得稅；台灣航空公司從事海峽兩岸空中直航業務免徵增值稅；台灣航空公司從事海峽兩岸空中直航業務免徵企業所得稅。

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至於針對香港投資人的措施，則被列在同一大項下的「支持金融市場對外開放稅收政策」分項內，有11個細項。其中，除投資滬股、深股（A股）取得的轉讓差價可免徵增值稅及暫免所得稅外，買賣大陸基金所取得的轉讓差價，也可免徵增值稅並暫免所得稅。

中國國家稅務總局強調，外貿、外資是連接中國國內國際雙循環的紐帶，是穩定和推動經濟社會發展不可或缺的重要力量。按照中共中央、中國國務院的相關部署，稅務部門會同有關部門推出上述舉措，以助力外貿企業緩解困難，促進進出口平穩發展，鼓勵外商前來投資。（編輯：邱國強/楊昇儒）1110531