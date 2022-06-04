天安門事件33週年 民運人士華府辦六四特展

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1989年北京天安門事件發生至今已33年，當年的學運領袖王丹與海外民運人士特別籌辦六四特展，盼世人不忘33年前中國民眾為追求自由、民主的壯烈犧牲。中央社記者江今葉華盛頓攝 111年6月4日

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（中央社記者江今葉華盛頓3日專電）1989年北京天安門事件發生至今已經33年，當年的學運領袖王丹與海外民運人士特別籌辦六四特展，希望世人不忘33年前中國民眾為追求自由、民主的壯烈犧牲。

王丹表示，儘管已經33年，但歷史的傷痛不能被冷血的政權抹去，當年這些年輕學子、民眾為民主自由奮戰的熱情不應被遺忘。六四事件提醒所有人，中國共產黨暴政的存在犧牲了許多爭取自由的人民。

美國聯邦參議員布萊克本（Marsha Blackburn）也特別錄製一段影片，鼓勵民眾前往共產主義受難者博物館Victims of Communism Museum）參觀六四特展，了解他們為自由奮戰的歷程。

曾在前美國總統川普（Donald Trump）任內擔任國務院資深中國政策顧問的余茂春則表示，天安門事件是一個象徵，啟發中國人民必須為天安門事件正名，因為這不只是一個個人或是一群人，這是全中國對體制的憤恨與反抗。

魏京生也表示，六四確實是個恥辱，是中國共產黨屠殺人民的巨大恥辱，今天的紀念是為了英勇犧牲的烈士與學生，敢於拿自己的生命為人民、全國的利益拚死鬥爭，這是非常高尚的精神。

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在六四天安門事件33週年前夕，美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）主席、民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley）與共同主席、民主黨籍眾議員麥高文（James McGovern）今天也發表聯合聲明。

兩名主席呼籲中國政府允許自由公開討論發生在1989年的事件，公開面對中國共產黨和軍隊對人民發動的可怕暴力行為，並呼籲香港政府撤銷指控，釋放所有因參與追悼天安門悲劇集會而被拘留的人，同時允許恢復維園一年一度的燭光守夜活動。（編輯：高照芬）1110604

1989年北京天安門事件發生至今已經33年，當年的學運領袖王丹特別籌辦六四特展，希望世人不忘33年前中國民眾為追求自由、民主的壯烈犧牲。中央社記者江今葉華盛頓攝 111年6月4日

1989年北京天安門事件發生至今已經33年，當年的學運領袖王丹特別籌辦六四特展，希望世人不忘33年前中國民眾為追求自由、民主的壯烈犧牲。中央社記者江今葉華盛頓攝 111年6月4日