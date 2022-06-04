總統：六四集體記憶在香港被抹滅 台灣更應堅守民主

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總統蔡英文4日表示，六四的集體記憶在香港正被系統性的抹滅。圖為2020年6月4日民眾參加香港維多利亞公園的六四燭光晚會。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛台北4日電）六四事件33週年，總統蔡英文發表回應，談到香港正被用蠻橫手段、系統性抹滅對六四的集體記憶，當民主受到威脅，世界威權主義也正在擴張，台灣更要堅守民主價值，並和國際夥伴堅定互相扶持。

蔡總統今天中午透過臉書指出，33年前的今天，發生了六四天安門事件，多年來始終維持以燭光晚會紀念六四的香港，今年首度完全沒有相關集會申請；香港多所大學中，關於民主與六四精神的雕像，也莫名遭到移除。

蔡總統說，關於六四的集體記憶，在香港正被系統性的抹滅，但相信蠻橫的手段，無法抹去人們的記憶。

她表示，當民主受到威脅，世界威權主義正在擴張，台灣更需要堅守民主價值，和共享民主自由理念的國際夥伴堅定互相扶持。去年此時，正好是日本捐贈124萬劑AZ疫苗抵達台灣時刻，台日間的深刻友誼感動大家，也更是民主政體攜手防疫的具體展現。

總統說，疫情期間，台灣和美國，日本，及歐洲許多國家，都透過互相捐贈重要防疫物資，共同抵抗疫情，這就是因為熱愛自由的人們更應該互相支持。

「身在民主國家，應當珍惜言論所打造的強韌民主，也更應該謹慎行使言論自由的權利。」蔡總統指出，尤其是在疫情期間，錯假訊息不但會造成恐慌，也會增加醫護人員的負擔。收到可疑訊息，協助澄清，不要轉傳，可以更有助於防疫。

她表示，民主社會意見多元，但公開透明的資訊，以及積極溝通彼此說服的真摯努力，最後一定能夠讓大家團結在一起，攜手度過疫情當中的許多重要挑戰。

總統也提到，不同政府體制，面對防疫時有不同的治理策略與回應方式，也可能對疫情發展帶來相當不同的影響，在國際上這也是被討論及研究的重要課題，台灣是民主社會，各種意見紛陳，有時候溝通成本會比較高。

她說，但也正是因為民主社會資訊較公開透明的特色，才能讓所有公民都有機會取得資訊，集思廣益，不只挖掘問題，也能尋求解決方案。

總統表示，台灣在全民努力下，這2年的防疫工作也受到國際肯定，公開透明的民主監督機制，是非常重要的關鍵；相反的，威權國家一味封鎖真相，箝制討論，抹煞的不只是民主價值，更有可能因為資訊不流通，導致疫情的惡化與加劇。（編輯：黃瑞弘）1110604