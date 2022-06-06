天主教香港教區主教周守仁：自由和言論空間縮減

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（中央社台北6日電）天主教香港教區榮休主教陳日君樞機5月被港警依涉嫌違反國安法拘捕。天主教香港教區主教周守仁近日撰文，表示香港與教會也處於夾縫中，過去視為理所當然的自由和言論空間有所減縮。

陳日君等5名「612人道支援基金」信託人，5月被香港警方依涉嫌干犯「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全罪」拘捕，事件震驚國際。

天主教香港教區事後發布聲明，表示極度關注陳日君的情況及安全，促請香港警方和司法機關能以合乎情理及公義原則來處理陳日君事件。

天主教香港教區今年不舉行追思「六四」彌撒，原因是部分人顧慮這會觸犯國安法。

周守仁在最新一期香港「公教報」，以題為「蓬勃成長於夾縫中」撰文。

周守仁表示，植物可以在夾縫中生長，是造物主給生命帶來驚人力量，「我同樣感受到香港、包括我們的教會，愈來愈似在夾縫中長出來的生命。」

他說，以往享有寬闊的空間和言論自由，可以用自己喜歡的不同方式表達意見，然而，「我們過去視為理所當然的自由和言論空間，看似有所減縮。」

他說，自由和言論空間收窄了，開始令人感到有如在夾縫中生活，感到緊張、焦慮、失望、灰心、沮喪、憤怒。有人選擇轉到其他地方生活，有人持觀望態度，亦有些人沒有太多選擇而要留下來。

他說，當他接受主教任命時便作出了選擇，就如不少港人一樣選擇留下來，並說當環境愈難艱，生命的抗逆力愈強大，在一些情況下，夾縫更會因而被撐闊。

周守仁說，如果只想徘徊在往昔中，不準備在轉變的處境中尋求上主的指引，生命便會變得苦澀，也會被陰暗主宰。

他說，接受現實不代表要認同它，而是要在處境轉變的張力之中，運用創意，學習分辨出新的可能性，繼而向前推進。而分辨需要反省和回應，目前的文化似是一種「反應的文化」，似乎要互相催促對方即時作出反應，這樣是不能分辨上主的旨意。容讓大家有空間去分辨才更加重要。

華爾街日報此前報導，陳日君被捕事件凸顯香港龐大的天主教信眾群體，在香港管治問題上的分歧，這種分歧在過去多年香港動蕩中不斷擴大，並可能造成梵蒂岡與北京的關係出現阻礙。

「公教報」創刊於1928年，是服務華人教友的週報。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1110606