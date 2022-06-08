中國大學入學考又傳醜聞 數學考卷疑洩題

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（中央社台北8日電）中國大學入學考試昨天登場，隨即驚傳數學考題洩題。一名考生在數學考試時間，用手機上網傳送考題「求解」，隨後有今年考生指出所傳的題目為考試試題。

中國大學入學考試（中國高考）多年來時傳醜聞。根據新京報報導，7日下午數學考科結束後，有網友發出多張QQ聊天的截圖，當中顯示，一名暱稱為「pursue張瑞瑞」的網友在群組發出「求助」訊息：「誰會做高三題，數學，幫個忙，我可以出錢……」，並附上多張數學全國乙卷的題目照片。

而這名「求助者」在群組發布的時間為下午3時48分，根據甘肅的考試時程，這段時間尚在舉行數學考試。

事件爆發後，引起中國社會極大關注，中國教育部即展開調查。根據今天發布的通報指出，涉數學全國乙卷事，是「考中作弊」，甘肅某考生違規攜帶手機進入考場，開考後拍攝試卷發至QQ群尋求解答未果，「不存在考前洩題」。

通報表示，對所涉考點，相關地方教育考試機構已撤換監考人員，加強監考力量，並將按照「國家教育考試違規處理辦法」等規定對違規考生和失職失責人員嚴肅處理。

甘肅省教育考試院工作人員並表示，該考生數學成績無效，同時該考生將無法再參加後續考試，甘肅省教育考試院正在對該情況進一步處理，將及時發布情況通報。

工作人員並稱，「目前沒有發現監考老師和涉事學生存在勾結的證據。」

據北京青年報報導，一名多次參與大學入學考監考的教師受訪表示，學生帶手機進入考場拍攝試題求助，證明有很多環節出了問題。考生在入考前都會有專人用安檢掃描儀對學生進行掃描、檢查是否攜帶違禁品；入考前，監考老師也會提醒考生把書包與不需要用的物品放在教室外。

他強調，「一般來說，給考卷拍照的動作是很明顯的，不知道為何沒有被監考老師發現。」

中國從1977年恢復大學入學考試，改變一代中國人的命運。但是大學入學考試的時常出現諸如冒名代考、錄取同名頂替、考前洩題等弊案。

2020年中國大學入學考前夕出現一起「苟晶事件」。當事人苟晶自述，1997年她參加大學入學考，但之後拿到了假的成績，她班主任的女兒以苟晶的身份頂替其上了北京的一所大學，而苟晶落榜後則是重考。事件爆發後，引起官方調查。

在苟晶之前，還有「陳春秀事件」，也是一起錄取同名頂替事件。此外，中國大學入學考舞弊事件更是時有所聞。

而這次數學考題疑似洩題、作弊案也引起了社會上極大的討論。新京報發表評論指出，「維護高考秩序就是為了確保公平底線」；中國官媒法制日報則指，「廣大考生一定要知法守法，誠信考試，切勿心存僥倖，自毀前程」。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110608