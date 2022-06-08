監管放鬆後滴滴出行動作多 傳進軍新能源汽車業

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（中央社台北8日電）中國擬結束對網約車龍頭公司滴滴出行的審查，外媒報導，滴滴出行正洽購新能源汽車製造商國機智駿1/3股份，有可能繼有中國政府支持的國機汽車之後，成為國機智駿的第二大股東。

路透社今天在報導中引述兩名消息人士說，滴滴出行正與國機汽車股份有限公司就收購其控股子公司、小型汽車製造商國機智駿的1/3股份進行談判，顯示這家中國網約車龍頭公司在中國政府暫緩監管風暴後，嘗試重返市場。

消息人士表示，滴滴出行入股國機智駿的談判已進入後期階段，雙方都給自己時間，在6月底前敲定交易。滴滴出行有可能繼有中國政府支持的國機汽車之後，成為國機智駿的第二大股東。

據官網介紹，國機智駿是一家新能源汽車研發、製造、銷售和服務企業，生產基地位於江西省贛州市，年產10萬輛純電動乘用車。

國機汽車股份有限公司是中國機械工業集團有限公司旗下一家大型汽車綜合服務企業，中國機械工業集團則是中國政府直接管理的國有重要骨幹企業，連續多年位居中國機械工業百強首位。

陸媒稍早前曾報導，國機汽車回應有關滴滴出行有意收購國機智駿時表示，國機智駿正與業內多家企業接觸，尋求合適的戰略投資者，對於相關情況暫無可披露。

2021年滴滴出行不顧中國官方反對在美股上市，此後被中國國家網信辦執行網路安全審查，旗下25款app被全面下架。

今年6月2日滴滴出行正式向美國證券交易委員會（SEC）申請正式從紐約證券交易所（NYSE）下市。

華爾街日報近日報導，中國將結束滴滴出行的網路安全審查，並計劃容許其應用程式最快於本週恢復上架。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1110608