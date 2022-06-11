中國唐山圍毆案已逮捕8人 官媒發文要求嚴懲

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（中央社記者吳柏緯上海11日電）中國河北省唐山市兩名女子因拒絕搭訕遭圍毆重傷，此事引發中國輿論高度關注、全網肉搜，官媒先後發文要求嚴懲。唐山警方通報，目前已逮捕8人，另有1人在逃。

10日清晨，唐山市機場路一家燒烤店爆發一件圍毆事件，起因疑為一名男子酒後搭訕女子被拒後，率眾對女子及其友人圍毆，造成兩人重傷、兩人輕傷。這起事件的影片在網路上流傳，目前已經超過2000萬人次觀看，引發中國輿論高度關注。

官媒人民日報、央視和全國婦聯機關報中國婦女報先後刊發文章要求嚴懲並徹查。

人民日報官方微博刊發的文章稱，此事「不僅挑戰了法律，還挑戰了社會秩序，挑戰了大眾的安全感」，並要求「儘快依法辦理，讓施暴者付出沉重代價」；中國婦女報官方微博的發文提到，安全感來自於對一個個具體案件的及時處置，「希望當地司法機構持續發力，讓敢於以身試法者受到嚴懲，讓包括女性在內的廣大群眾感受到公平正義，對社會安全度有著更強的信賴感。」

根據唐山市路北公安局官方微博通報，截至11日上午8時，已逮捕8名涉案人員，目前仍有1人在逃。

與此同時，部分涉案人的相關資訊也被網友肉搜出來，其中一名陳姓嫌疑人被指曾因不當得利糾紛，於2020年時被河北省唐山市中級人民法院強制執行，後因未履行，被列為失信被執行人並被限制高消費。此外，2018年間也曾涉入交通事故糾紛。

「燒烤店圍毆事件」爆發並引發社會關注後，一名曾在唐山市經營蛋糕店的民眾也在網路上發出實名舉報的影片指出，蛋糕店在去年7月間遭到當地的黑社會團伙騷擾20多次並2度砸店，最後只好歇業。盼藉由這次引發社會關注的事件，向社會各界求助。

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由於這支影片，「男子實名舉報唐山黑社會團伙」這個話題衝上了微博熱搜，再度引發中國與論對於唐山市治安的疑慮

接連事件延燒後，唐山市官方也提出應對。據唐山勞動日報報導，唐山市10日晚間舉行重點工作調度會議強調，「徹底剷除黑惡勢力這一人民群眾深惡痛絕的社會毒瘤」，對燒烤店發生的尋釁滋事、暴力毆打他人惡劣事件，要從嚴從快依法嚴懲。（編輯：周慧盈）1110611