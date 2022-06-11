唐山連爆惡劣事件 官媒痛批當地社會治理失效

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北11日電）唐山惡男圍毆女性引發社會公憤後，中共官媒光明網今天痛批當地官方，從鐵絲鎖門、種地道歉到圍毆女性，唐山一個多月以來3次登上微博熱搜榜，都是「社會治理的失效」。

唐山一家燒烤店10日凌晨發生惡劣傷人事件。嫌犯對店內正用餐的4名女子中的一人進行騷擾並毆打對方，隨後同夥衝入店內對被害人進行毆打，並將被害人拖到店外繼續拳打腳踢。監視畫面流出後，引發大陸社會公憤。

光明網11日發出時評反問：唐山不是法治社會的一部分嗎？何以「法」這個字沒有任何震懾力？唐山沒有有效的社會治理嗎？何以「當時有顧客報警，警方已介入處理」，10餘小時後警方才抓捕到主要犯罪嫌疑人？要知道，這是在常態化的疫情防控之下，10多個小時的時間已經遠遠超過了尋找和鎖定密切接觸者的時間。

評論指出，5月初，唐山一老農在疫情防控期間著急下地幹活，被當地巡察人員看到並加以批評。結果是老農用大喇叭向全村村民自我批評、自我「遊街」。「唐山硬核防疫不許下地種地」隨後以一種黑色幽默的敍事登上熱搜。

4月底，唐山遷安為防止疫情擴散，施行「硬隔離」措施，要求部分住戶交出鑰匙用以反鎖家門，將部分居民樓的房門用鐵絲綁住。這個措施不僅震撼大眾，甚至超出了大眾的想像力。

評論反問：地方行政部門眼裏沒「人」嗎？難道不知這樣的情況一旦發生火災後果不堪設想？地方行政部門眼裏沒「法」嗎？難道不知道這相當於剝奪財產、侵犯公民權利嗎？

評論說，這種無「人」無「法」的治理狀態，為我們今天理解剛剛發生的「惡」提供了一個角度。能隨便鐵絲鎖門、禁足公民的地方，能荒唐到不讓農民種地的地方，會有怎麼樣的法治環境，會有什麼樣的法治治理水平，會有怎麼樣的社會法律意識，可想而知。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

光明網時評直指，圍毆女性、種地道歉、鐵絲鎖門，這3起於一個多月內發生在唐山的社會事件，都是「社會治理的失效」，都隱喻著「法」的威信在一個地域間的流失，彼此之間已經形成了一個耐人尋味的邏輯鏈條。法治建構之慢之難，法治破壞之快之容易，當給疫情下更多執法者、司法者、公共政策制定者以警鐘之聲。

唐山圍毆案引發社會公憤後，當地警方昨天傍晚才通報要抓人，網友痛批當地黑惡勢力囂張，登上熱搜後官方才反應。唐山警方今天下午通報，涉案9名嫌犯已全數落網。（編輯：楊昇儒）1110611