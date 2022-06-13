中小學復課叫停 北京家長嘆「同學以後叫網友」

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（中央社台北13日電）北京市疫情近日因一處酒吧而再度升溫，全市今起因此暫停體育賽事活動；而除了初三，原定今天返校的中小學生繼續居家線上教學，家長調侃「這屆孩子以後不叫同學，叫網友」。

綜合澎湃新聞等陸媒今天報導，為減少人員流動和聚集為疫情防控帶來的風險，經研究評估，自13日起，全市暫停舉辦線下（實體）體育賽事活動，恢復時間另行通知。

通知要求各相關單位高度重視，嚴格落實市、區疫情防控部署要求，確實壓緊壓實責任，加強體育賽事活動疫情防控督導檢查工作。

面對疫情捲土重來，據報導，原定今天返校的北京市中小學生，除了初中三年級，其他都繼續居家線上教學。

不少北京媽媽表示，已經居家學習一個半月，難以接受「娃被強行退貨」；還有人調侃，「這屆孩子以後同學不叫同學，叫網友；老師不叫老師，叫主播；家長不叫家長，叫網管」。

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中國國家衛生健康委員會官網上午公布，北京市昨天新增29例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診，另有22例本土無症狀感染，新增的染疫數居中國各地之最，而病例都與朝陽區天堂超市酒吧有關。

官方坦言，這波從酒吧開始的聚集性疫情來勢兇猛、防控難度大，現在要一手抓流調溯源，一手抓風險管控。為此，朝陽區今天開始將連續展開3天的核酸篩查。（編輯：周慧盈/邱國強）1110613