中國教育部糾正防疫一刀切 確保大學生暑假返鄉

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（中央社台北13日電）日前引發北京、天津大學校園抗爭的學生返鄉問題受到關注。中國教育部日前召開全國防疫視訊會議要求，要及時糾正個別地區防疫「一刀切、層層加碼」現象，確保大學院校學生暑假順利返鄉。

中國教育部官網今天公布，在9日召開的今年第9次「全國教育系統疫情防控工作視頻調度會議」中，除交流各地和各高校（大學院校）防疫作法，部署統籌當前教育系統防疫和教育教學工作外，會議並作出4項部署。

一是持續落實高校學生離校返鄉政策要求。各地教育行政部門和高校要落實好中國國務院「應對疫情聯防聯控機制綜合組」3日印發的「關於做好全國高校學生離校返鄉疫情防控工作的通知」，確保「政策執行有力、學生返鄉順利」，及時糾正個別地區落實政策時存在的「一刀切、層層加碼」等現象。

二是統籌安排防疫及教育教學工作。各地教育行政部門和高校要根據疫情防控形勢、學校封控管理情況及在校學生數量，按照「省內統籌，一校一策」原則，精準研判、統籌安排學校防疫和教育教學工作。

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三是加強對學生關心關愛。要統籌落實防疫和校園服務保障措施，充分了解學生訴求，妥善安排好學生學習、科研、實習、考試等。

四是抓好暑期校園疫情防控。各地教育行政部門和高校要提前謀劃暑假放假、秋季學期開學安排，細化暑期校園防疫方案，根據教學科研、後勤保障等工作實際，合理安排暑期留校工作人員，嚴格落實留校師生員工管理，確保師生健康、校園安全。（編輯：邱國強）1110613