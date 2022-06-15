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陳全國履職中央農村工作領導小組 成胡春華副手

2022/6/15 14:55
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（中央社台北15日電）據新華社消息，前新疆自治區黨委書記陳全國出任中央農村工作領導小組副組長，成為主管農業的中國國務院副總理胡春華的副手。

據新華社報導，關於「三農」工作的座談會14日在北京召開，陳全國以中共中央政治局委員、中央農村工作領導小組副組長出席與會，並發表講話。這是陳全國首次以新身分亮相。

官方資料顯示，陳全國現今66歲，1955年11月出生，河南駐馬店平輿人，早年在陸軍服役，後當過工人。中國恢復高考（大學入學考試）後的1978年進入鄭州大學就讀政治經濟學，畢業後踏上從政之路，多年在河南基層工作。

陳全國是十七屆中央候補委員，十八、十九屆中央委員和十九屆中央政治局委員。仕途先後任職於河南、河北、西藏和新疆，先後主政過2個自治區。

他最為人所知的是其「鐵腕治疆」策略，包含大興再教育營、擴大招募維穩人員，強力實施「反恐」措施等等，屢屢引發西方批評；北京則為其辯護，稱這些鐵腕手段是在打擊極端主義。

他於去年底卸任新疆黨委書記。

2020年他遭美國以涉及嚴重侵犯新疆人權點名制裁，同時被制裁的還有多名新疆官員。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110615

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