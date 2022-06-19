澳門爆發疫情 全民展開核酸檢測

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（中央社台北19日電）澳門爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，目前至少發現12例陽性個案。官方宣布，澳門進入即時預防狀態，並決定從今天中午至22日進行全民核酸檢測。

據香港電台、香港01等媒體報導，澳門政府宣布，根據評估，澳門面臨病毒社區傳播及爆發的風險極高，凌晨1時起，進入即時預防狀態。根據風險高低的程度，採取封閉和管控措施。

澳門政府今上午舉行疫情記者會，澳門社會文化司司長歐陽瑜表示，此次澳門疫情傳播快速，預計出現確診個案一定不會少於12例，較以往任何一次疫情嚴峻，呼籲所有在澳門的人士應儘快預約核檢。

據介紹，有關人士是到澳門鏡湖醫院求診，目前發現至少10名居住在豔麗大廈人士核酸檢測呈陽性，有2例相關聯核檢陽性，相關疫調工作仍在進行。

根據疫情防控需要，從今日早上6時起，從澳門各口岸離境人員須持24小時內有效核酸檢測陰性結果證明通關；從各口岸入境到澳門人員維持現行疫情防控措施不變。

另外，澳門特區政府教育及青年發展局宣布，由於澳門進入即時預防狀態，為配合疫情防控工作，高等院校及非高等教育學校即日起必須暫停所有教學活動，直至另行通知。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110619