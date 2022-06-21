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葉國謙：相信北京領導人將出席香港七一儀式

2022/6/21 10:26
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（中央社記者張謙香港21日電）雖然香港官方尚未說明中國國家主席習近平會否來港參加「七一」回歸25週年活動，但行政會議成員葉國謙今天說，相信「國家領導人」將會來港出席相關儀式，但行程短暫。

官方香港電台報導，本地多名政界人士收到當局通知，下月1日出席慶祝回歸活動，但事前必須遵守多項防疫措施。

據報導，身兼港區人大代表的葉國謙也收到邀請，他今早在電台節目上說，後天起，他要進行點對點閉環管理，包括不要參加任何聚集，比如飲宴等，也要以點對點方式往來家中與工作地點之間。

他並說，相信會有「國家領導人」來港出席儀式，否則他們不需要進行閉環管理。

葉國謙表示，今年是香港回歸25週年，在實施港區國安法及完善選舉制度後，香港已進入新階段，「國家領導人」此時來港發表談話，別具歷史意義。

但他猜測，即使「國家領導人」來港，將不會接觸市民，可能只是出席新政府就職典禮，行程短暫，之後就會離開。（編輯：唐佩君）1110621

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