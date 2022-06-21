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唐山打人案 警接報後28分鐘到現場判被毆者輕傷

2022/6/21 13:10
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（中央社台北21日電）中國唐山打人事件震驚中外，相關部門今天公布事件調查進展，指當天民眾報警後28分鐘，民警才到達現場，並判被圍毆女子僅屬輕傷；唐山市公安局路北分局副局長被免職，局長等5人正受查。

根據河北省公安廳今天通報有關唐山打人案的調查進展，指7日43歲的陳某亮等4人從江蘇駕車至河北唐山，與41歲的陳某志等人合謀進行網路賭博洗錢違法犯罪活動。

10日凌晨陳某志等5人與陳某亮等4人在唐山市路北區某燒烤店聚餐飲酒，2時40分陳某志騷擾下班後在同店就餐的31歲女子王某某，陳遭拒後與其他人毆打王某某及25歲女子劉某某等4人，7分鐘後逃離現場。2時55分4名受害人被送院。

通報表示，2時41分接獲群眾報警後，唐山市公安局路北分局機場路派出所民警及輔警於3時9分，即接報28分鐘後才到達現場。其後涉案7男2女被捕。

通報又表示，20日司法鑑定科學研究院發出的司法鑑定意見書，指被打的王某某與劉某某僅屬二級輕傷，另外2名女子屬輕微傷。

不過，根據網路影片，事發時女子被多名男子圍毆，有人被拖到店外人行道，被多名男子持續痛毆踢打，有人混身是血躺在地上奄奄一息，但多名惡男仍持續施暴，也有男子拿起椅子朝女子丟過去。

通報又提到，公安機關在偵查此案中發現，陳某志等人涉及其它追債打人案，及在唐山市某酒店網路賭博洗錢犯罪活動，涉及人民幣66.03萬元(約新台幣293萬元)。

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通報指出，公安警務督察部門會同紀檢監察機關對事件中出警不及時，執法不規範及嚴重違法深入調查，唐山市公安局對路北分局副局長李某免職。

央視網今天報導，唐山市公安局路北分局黨委書記、局長馬愛軍，正接受廊坊市紀委監委紀律審查和監察調查。唐山市公安局路北分局機場路派出所所長胡斌、長虹道警務站副站長韓志勇、機場路派出所民警陳志偉、光明里派出所原所長范立峰，正分別接受唐山市曹妃甸區紀委監委、唐山市豐南區紀委監委紀律審查和監察調查。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1110621

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