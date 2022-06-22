女教師太多 中國推動退役軍人到中小學任教

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（中央社記者張淑伶北京22日電）中國退役軍人事務部等3部門近日聯合印發文件，要推動優秀退役軍人到中小學任教，宣稱有助於改善中小學教師的性別比例，拓寬退役軍人的就業管道。

新華社22日報導，中國退役軍人事務部、教育部、人力資源社會保障部近日聯合印發「關於促進優秀退役軍人到中小學任教的意見」。

「意見」指出，促進優秀退役軍人到中小學任教，有利於推動落實立德樹人根本任務，「助力改善中小學教師隊伍學科結構和性別比例」，促進青少年全面發展；有助於發揮退役軍人優勢，拓寬就業渠道，促進他們在新事業新崗位上貢獻力量。

根據「意見」，支持大學招生，對復學轉專業的退役大學生士兵優先開放師範類專業並提供專業補習。在讀師範專業退役大學生士兵按規定享受教育資助。

除了擔任教師，「意見」也要求，中小學行政、工務職務優先接收安置政府安排工作的退役軍官和退役士兵。將獲得教師資格的退役軍人納入中小學兼職體育教師選聘範圍。鼓勵退役軍人在學校擔任軍訓教官。鼓勵為學校提供安保服務的企業聘用更多退役軍人。

中國2018年4月成立「退役軍人事務部」，目的之一就是因應層出不窮的老兵陳請上訪事件，他們多半是為了自己退役後的工作機會、福利待遇而抗爭。如何安撫與安置這些退役軍人成為此部門的工作重點。官方最新的政策則將退役軍人引導擔任中小學老師。

陸媒「21世紀經濟報導」月初指出，小學教師女性占比過高的現象引發關注。中國教育部數據顯示，2020年全國小學專任教師中，女教師占比達71.14%。而小學男教師占比超過50%，還要回溯到1999年。

報導說，國際經驗表明，提高教師收入和社會地位，可以有效改善性別比例失衡問題，中國則有專家提出了退役軍人從教等解決方案。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1110622