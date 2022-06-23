中央下令穩經濟 中國多地官員逛夜市宣傳促消費

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（中央社台北23日電）中國嚴苛COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清零防控措施重挫經濟，中央下達穩經濟指令，為推升內需及消費，近期安徽、河南等多地官員帶頭逛夜市、吃燒烤、買西瓜，宣傳「領導帶頭支持夜間經濟」。

「中國新聞網」今天報導，夜幕降臨、華燈初上，夜市熙熙攘攘的人群中，有一群人迎面而來，定睛一看，「領導來了」。這是最近在中國多個城市真實發生的事情。

報導指出，近日廣西桂林市委副書記彭東光、市人大常委會副主任李濱等人不僅走進糖水鋪，還在燒烤店品嚐羊肉烤串。另外，安徽宣城市委書記孔曉宏、市長何淳寬來到北門老街，也親自體驗夜間消費。

近日在河南，新鄭市委書記馬志峰等人去一家夜市店「擼串」吃燒烤；新密市委書記陳春梅在夜市門口，購買了數斤西瓜；另河南南陽市委書記朱是西還走進一家服裝店，買了一件印有「熱愛中國」字樣T恤，以實際行動支持夜市經濟發展。

中國商務部研究院國際市場研究所副所長白明認為，領導帶頭支持夜間經濟，一方面證明疫情防控取得階段性成果，能進行復工復市，促進消費。另一方面在各地防控措施到位下，也讓人們更加放心走出家門。官員帶頭具有極強的示範效應，給群眾更多信心。

中國國務院發展研究中心市場經濟研究所研究員陳麗芬說，多地官員走上街頭，說明各地全力以赴復甦消費市場，促進「夜經濟」發展，提升城市活力。

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根據2019年「中國城市夜經濟影響力報告」指出，中國民眾有60%消費發生在夜間，大型商場每日18時至22時銷售額超全天總額50%。

中國嚴苛COVID-19清零防控措施重挫經濟，今年經濟成長率年目標5.5%恐難達成。中國國務院總理李克強近期主持國務院常務會議，部署穩經濟一攬子措施後，更派出由部級領導擔任組長的國務院督查組抵達多個省分，確保地方推動落實相關政策。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110623