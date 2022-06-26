七一將近 香港社區懸掛五星旗被塗汙拔走

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（中央社台北26日電）7月1日香港主權轉移25週年將近，中國國家主席習近平可能親臨觀禮。香港觀塘坪石邨2棟社區大樓懸掛的多面中國五星旗中，有12面被塗汙，另有2面被拔走。香港警方已對此展開追查。

中國官方一向有「逢五逢十」擴大舉行慶典的慣例，香港也開始比照。今年適逢特首交接，且習近平或其他領導人將親臨觀禮，港府對今年七一慶祝活動特別重視。星島日報報導，香港各地社區及商辦大樓近來已為此掛滿了五星旗，增添慶祝氣氛。

根據報導，位在香港觀塘坪石邨的藍石樓及金石樓2處社區大樓懸掛的五星旗，今早被發現遭人用黑漆塗汙及拔除。其中，藍石樓有12面五星旗被塗汙；藍石樓及金石樓則各有1面五星旗被拔走。

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根據報導，香港警方獲報後即派員前往查看，事後就將全案列為侮辱國旗及盜竊案，由當地的秀茂坪警區刑事調查隊第三隊跟進。截至發稿為止，港警尚未查出作案者。

港府2021年依據中國法律，修改香港本地的「國旗及國徽條例」，規定禁止任何人公開及故意以焚燒、毀損、塗劃、玷汙、踐踏國旗、國徽或其圖像的方式或以其他方式，侮辱中國國旗或國徽。（編輯：邱國強/李雅雯）1110626