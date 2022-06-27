解放軍駐港25年 軍方：一國兩制堅持聽黨話

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（中央社台北27日電）香港7月1日將舉行回歸25週年活動，中國官媒刊發解放軍駐港25週年紀實特稿，軍方強調，作為在「一國兩制」下駐防的部隊，堅持聽黨話、跟黨走。

新華社26日報導，中國國家主席、中央軍委主席習近平2017年視察並檢閱駐香港部隊時曾強調，駐港部隊是國家主權的重要體現，是維護「一國兩制」的重要力量，是維護香港繁榮穩定的重要基石，要強化政治意識、政權意識、大局意識，增強維護「一國兩制」的責任擔當。

駐香港部隊少將政治委員賴如鑫近日受訪表示，作為一支在「一國兩制」環境下駐防的部隊，「政治上必須特別過硬」。

他說，駐軍不斷夯實官兵聽黨話、跟黨走的思想根基，確保部隊絕對忠誠、絕對純潔、絕對可靠。在香港軍營內，每月組織專題學習，每週開展「金句解讀」系列活動，進一步強固軍魂意識，擦亮忠誠底色。

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報導並指，25年來，駐香港部隊始終把愛港親民、威武文明作為不變本色，軍民心與心越靠越近，情與情交融愈來愈深，並連年舉辦少年軍事夏令營和大學生軍事生活體驗營，累計培訓學員5800多名，有力強化了廣大香港青少年的國家認同感和國防觀念。

2019年香港爆發「反送中」運動，當時解放軍駐香港部隊罕見現身街頭，清理「反送中」示威者設下的路障，引發外界關注揣測。香港泛民派立法會議員直指此舉違法，認為中國企圖逐漸合理化解放軍在香港行動。（編輯：唐佩君/周慧盈）1110627