港媒：官員為出席回歸活動 提前入住酒店

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（中央社記者張謙香港27日電）據報導，香港部分現任及候任主要官員今天提前入住酒店，接受點對點閉環管理，以便參加香港回歸25週年大會及新一屆特別行政區政府就職典禮。

新華社日前報導，中國國家主席習近平將會出席相關活動。

無線電視台今天引述消息指出，部分現任及候任官員今早提前入住灣仔君悅酒店和萬麗海景酒店，他們可以從酒店點對點地返回辦公室工作，但不可以外出用膳，開會也只能以視訊參加。

君悅酒店和萬麗海景酒店位於香港會議展覽中心兩旁，慶祝回歸大會及新政府成立就職典禮就在會展中心舉行。

早前有報導指出，相關官員將於7月1日前一天入住酒店，以免感染及傳播COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

所有現任或候任官員已於23日起接受點對點閉環式管理，只能往來住所和辦公室之間，不能到第三地參加聚會等。

警方已在會展中心一帶高度戒備，在會展中心四周設立了「核心保安區」，所有人進入都要接受安檢及出示證件；警方同時在四周放置了水馬（灌水障礙物），以防衝擊。（編輯：李雅雯）1110627