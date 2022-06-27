中國6月房市成交量小回溫 卻仍年減16.1%

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（中央社台北27日電）房地產研究機構中指研究院數據顯示，中國一線城市6月樓市成交量較5月明顯上漲；整體成交量卻仍較去年同期下跌，降幅達16.1%。

21世紀經濟報導27日報導，在穩樓市一系列措施影響下，樓市交易回溫，6月樓市整體成交量較5月明顯上漲。

中指研究院以截至25日成交數據估算整月成交面積後發現，6月一線城市樓市成交量較5月上漲122.1%，二線代表城市上漲84.4%、三線代表城市上漲56.1%。

上海由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情受控，樓市成交量明顯提升，6月較5月漲幅966%，北京漲幅達57%、廣州漲幅為56%。整體成交量卻仍較去年同期下跌，降幅16.1%；其中尤以北京降幅最大，達34%。

二線代表城市6月樓市成交量較5月上漲84.4%，較去年同期下降17.5%。蘇州6月樓市成交量較5月漲幅達208.5%，其為二線代表城市漲幅最高者；再者依序為青島漲幅153.5%、濟南漲幅77.5%。

三線代表城市6月樓市成交量較5月上漲56.1%，連雲港漲幅高達131.7%。三線代表城市6月樓市成交量較去年同期下降7.8%。

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中指研究院指出，樓市成交量的上漲與各地相關支持政策相繼推出有關，6月計有70多個城市在因城施策指導下推出穩樓市政策超過百條；各地政策將繼續呈現放鬆、放寬態勢。

中國持續面臨經濟下行壓力，全年經濟成長率5.5%目標恐難達成。粵開證券先前分析，由於嚴苛封城手段重挫民眾收入、就業機會，加大民眾對於未來的不確定感，預防性儲蓄取代購房意願，房地產業銷售、現金流恐出問題，將再打擊消費信心，陷入惡性循環。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110627