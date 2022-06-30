中國放寬入境隔離政策 美國商會：一致性是關鍵

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯上海30日電）中國放寬入境隔離政策後，中國美國商會雖表示「朝著正確方向邁出的一步」，但指政策執行一致性是關鍵。據該會調查，約1成的受訪美企表示防控政策導致外籍員工減少逾3成。

中國美國商會（AmCham China）30日發布最新調查報告指出，在中國的美資企業持續受到COVID-19疫情防控相關限制措施的負面影響。98%的受訪者表示，儘管上海等地宣佈解封，但疫情仍對生產與營運產生了持續性的影響。

調查顯示，69%的受訪者表示已調低2022年營收預期，較5月的調查上升了11個百分點。

中國29日宣布第9版COVID-19防控方案，入境人員隔離由「14+7」調整為「7+3」，也就是縮減為集中隔離7天加3天居家健康監測。

中國美國商會主席華剛林在報告中指出，「新方案是朝著正確方向邁出的一步，也是我們在建言中強調的眾多問題之一」。

他提到，根據商會最新的調查，77%的受訪者表示，外籍雇員選擇離開或拒絕前往中國的首要原因是「隔離與封控時長的不確定性」。

雖然中國放寬隔離政策，然而華剛林提醒，政策執行的一致性是關鍵。他舉例，商會在北京辦公室的5名員工近期收到相同的風險警示，然而每個人都收到了其管轄居委會的不同指示，從額外的病毒檢測到10天居家隔離。

華剛林說：「這對任何公司的管理層來說都是一個巨大的挑戰，也說明了為什麼會員企業不斷反映需要政策更高的可預測性與執行的一致性。」

調查也顯示，擁有外籍員工企業受訪者中，約1成的受訪者表示，目前疫情防控措施導致外籍員工減少了30%以上。

另外，45%的受訪者表示交通和船運被暫停或延遲，是供應鏈的首要問題，較5月調查結果下降了16個百分點；對中國政府發布的一系列助企紓困政策及具體實施細則，多數美企表示瞭解，但超過半數認為內容及執行力度有待完善。（編輯：楊昇儒）1110630