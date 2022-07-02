港七一慶典高規格設防 僅8記者獲准採訪升旗禮

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（中央社記者沈朋達台北2日電）香港「七一」採訪高規格設防，先有多間媒體不獲邀，再有10餘名記者因「保安理由」被要求撤換。最終僅有8人採訪升旗典禮，就職典禮也戒備森嚴，記者上廁所有職員跟隨。

中國國家主席習近平相隔5年赴香港，出席主權移交25週年慶祝活動，當地保安戒備森嚴，媒體採訪也不例外。之前先有至少10家外媒和港媒未獲港府新聞處邀請，採訪慶典等相關活動。6月28日起，再有10多家原已獲邀的媒體記者接獲通知因「保安理由」無法入場。由於當局要求入場記者需自26日起每天接受核酸檢測，因此一些媒體無法換人採訪。

港府新聞處和其他部門，也都有公務員未能通過保安審查。

香港明報今天引述獲准採訪的記者表示，最終只有約8名記者採訪升旗典禮。記者在1日凌晨1時30分要先到指定場所接受核酸檢測，等待結果和安檢後，才可前往舉行升旗的金紫荊廣場，安檢嚴謹。習近平未出席這場在戶外舉行的活動，但參加了稍晚在會展中心舉行慶祝大會和新政府就職典禮。

報導引述另一名採訪就職典禮的記者說，場內的保安和防疫措施相當嚴格，出發前要求記者先寄存消毒液、飲用水和雨傘等物品，會場內使用洗手間也有職員跟隨，確保「記者在視線範圍內活動」。

港府新聞處對此表示，本次活動規格極高，採訪安排需兼顧防疫、保安和場地限制，一直努力協調各方。

明報引述香港記者協會主席陳朗昇說，習近平2017年訪港出席「七一」活動時，港府新聞處有與記協聯繫，了解採訪需要，今年則無此安排，認為是「不與新聞界合作」的姿態。他也促請當局解釋上述被拒到場採訪的記者涉及的「保安理由」為何？以什麼準則審查和篩選記者？否則香港能否維持「資訊之城」地位已是「心中有數」。（編輯：陳沛冰）1110702