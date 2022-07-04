唐山打人案真相撲朔迷離 中國公安槓法醫竄改

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（中央社台北4日電）喧騰一時的中國唐山打人案至今真相未明，負責承辦這起案件的中國公安王艷輝自拍影音上傳，控訴法醫馬士昌竄改庇護凶嫌，並呼籲網友們廣傳他的現身說法，目的就是要讓司法高層介入調查。

綜合香港「南華早報」（SCMP）及萬維讀者網3日報導，中國河北省唐山市路北區燒烤店涉黑案真相始終撲朔迷離，尤其4名遭痛毆女子的傷勢與鑑定，有關單位的說法分明越描越黑。

7月1日也就是香港主權移交中國屆滿25年當天，河北省廊坊市廣陽分局民警王豔輝自拍長度約40秒的影音，實名舉報法醫馬士昌意圖竄改替凶嫌開脫。

王艷輝指控馬士昌：「罔顧事實、篡改結果，違法鑑定，以達到對犯罪分子的保護。法律是一架天平，現在砝碼爛了，還有什麼公平可言？」

他還說：「歡迎大家積極轉發我的視頻，以便讓河北省司法廳、司法部領導看到！我將及時的如實的提交所有證據，謝謝大家。」

萬維新聞網報導說，2020年1月19日，中國司法部發佈「司法為民好榜樣」名單表彰10人，馬士昌名列第2。

這位出身回族的司法好榜樣，目前是廊坊愛德堡司法醫學鑑定中心機構負責人、法醫臨床鑑定人，還是中國法網名錄知名專家，從事法醫鑑定工作長達35年，他效力的單位曾獲評「全國公共法律服務工作先進集體」。

回顧這起刑案的原委，上月10日一名男子酒後在燒烤店與女子搭訕被拒，隨即率眾痛毆被害人及同桌友人，全案本應由唐山市公安局偵辦，隨後則改由廊坊市公安局廣陽分局接手。

北京市才良律師事務所律師王令表示：「異地用警，可能是對當地黑惡勢力及保護傘的存在高度懷疑。」

據6月21日河北省公安廳公布的調查進展，案發當天民眾報警後28分鐘，民警才到達現場，即因如此，唐山市公安局路北分局副局長被免職，局長等5人正受調查。

對於被害人的傷勢判定，司法鑑定科學研究院發布的司法鑑定意見書稱，被打的王某某與劉某某僅屬2級輕傷，另外2名女子屬輕微傷。

但根據網路廣傳的影片，事發當時回絕被搭訕的受害人遭多名男子圍毆，還被拖到店外人行道繼續打，直到她混身是血躺在地上奄奄一息，但惡煞們仍不歇手持續施暴，甚至拿椅子砸。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110704