中美外長會面前夕 共軍在台灣周邊實戰化演練

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（中央社台北8日電）中美外長會晤前夕，共軍東部戰區今天宣布，近日在台灣周邊海空域戰備警巡和實戰化演練，並指「近來美國在台灣問題上動作不斷」，只會擾亂台海和平，加劇地區緊張。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）預計在本週G20外長會議期間與中國外交部長王毅場邊會晤，就當前中美關係和重大國際和地區問題交換意見。

中國國防部網站8日通報，東部戰區新聞發言人施毅表示，近日東部戰區在台灣周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，並指近來美方在台灣問題上動作不斷，給「台獨」分裂勢力撐腰打氣，「這完全是徒勞，只會擾亂台海和平，加劇地區緊張」。

施毅宣稱，「台灣是中國的一部分」，戰區部隊時刻保持高度戒備，持續加強練兵備戰，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

共軍東部戰區6月1日也曾宣布，在台灣周邊海空域戰備警巡，是針對「美台勾連」。美國總統拜登（Joe Biden）5月出訪亞洲時，共軍也曾以同樣理由在台周邊演訓。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1110708