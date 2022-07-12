海峽論壇大會13日登場 汪洋預計出席致詞

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（中央社記者吳柏緯廈門12日電）今年海峽論壇12日開幕，中國大陸全國政協主席汪洋預計出席13日大會並致詞，也將與新黨主席吳成典、台商代表等人會面。

海峽論壇大會13日登場，包含海峽青年論壇在內的眾多活動從12日上午陸續展開。從11日晚間起，就陸續傳出風聲，汪洋將在大會開幕前預先出席特定的論壇活動。不過隨後被澄清。根據目前最新的資訊顯示，汪洋預計出席13日的大會並致詞。

對於汪洋出席的消息，大會相關人員均三緘其口，不願證實，而一名預計參與13日大會的台商私下向中央社表示，照理來說汪洋應該會出席，在兩岸氣氛不好的時刻，仍要表達大陸方面對兩岸交流與這項活動的重視。另一方面，在海峽論壇越來越「冷」的情形之下，陸方若也不重視，會讓這個活動的代表性更弱。

在去年12月登場的第13屆「海峽論壇」，汪洋親臨現場致詞，是中國大陸方面與會的最高層級官員。當時汪洋會前與新黨主席吳成典會面。

吳成典今年也將出席今年海峽論壇，11日受訪時強調，這項活動已經14年了，是兩岸互動的重要橋梁，一定要持續；另一方面，他也提到雙城論壇對於上海跟台北都有助益，不該停。

海峽論壇過去一般在5、6月舉辦，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，2020年延至9月下旬舉行，2021年更延至12月開幕。今年時間則往前，接近往年舉辦時程，與會人員身分也備受關注。

據中國大陸國台辦表示，今年現場出席論壇的台灣嘉賓約2000人。（編輯：曹宇帆）1110712