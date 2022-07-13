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應對疫情影響 港府近幾年支出激增

2022/7/13 16:31
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（中央社記者張謙香港13日電）爆發近3年的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）令港府的公共支出激增，其中經濟支出由5年前的港幣164億元（新台幣623億元）激增6.5倍至今年的1067億元（新台幣4055億元）。

財經事務及庫務局局長許正宇今天以書面答覆立法會議員質詢時說，上屆政府在衛生、經濟及社會福利三大範疇的開支激增，分別由2017至18年度的711億元、164億元及703億元，上升至2022至23年度預算的1628億元、1067億元及1200億元。

他說，在衛生範疇方面，政府的開支增長主要用於應對COVID-19疫情。

在經濟範疇上，政府近兩年先後推出兩輪消費券計畫，以提振市場氣氛、刺激消費，從而加速經濟復甦。

社會福利範疇的開支增加涉及社會福利的改善，以及數以百計新推出的措施，涵蓋老人服務、康復服務、兒童照顧、家庭支援、青少年支援及福利規畫等。

儘管港府為應對疫情而支出大增，但許正宇強調，現時政府的財政狀況是穩健的，並說面對複雜多變的國際政治及經濟環境，政府將繼續審慎理財，保持財政實力，以應對未知的情況和需求。（編輯：呂佳蓉）1110713

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