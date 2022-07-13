中國官媒警告：爛尾樓屋主停繳貸款不利金融穩定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北13日電）中國多個省市出現「爛尾樓」預售屋主集體停繳貸款事件，引起官方警覺。中共財經官媒今天發表評論文章警告，這股風潮若蔓延開來，不但會衝擊房市，更不利於中國金融系統的穩定。

隸屬人民日報的證券時報13日以「謹防爛尾樓盤停供風險擴散」為題發表評論文章指出，近期有爛尾樓預售屋主集體決定停止還貸，引起不少爛尾樓屋主仿效。如果問題得不到解決，將使屋主、房企、銀行同受傷害。

文章指出，房企挪用資金是慣用手段，越大的房企越需要高周轉。在拿地、建房、回款、還債這個循環中，回款是關鍵一環，才能讓循環轉動下去。但因為高槓桿率，沒有新款項進帳，就造成房企資金鍊斷裂，導致爛尾樓出現。

這篇文章強調，在這個循環中，最無辜的就是屋主。屋主主動停繳貸款，也是走投無路，初衷還是希望問題得到解決，能夠早日成為真正的屋主。但如果問題得不到解決，屋主不僅受傷害，還可能面臨徵信污點。

文章並稱，整個中國房市也是受害者，在危機持續下，買房者將更加謹慎；至於金融機構，儘管有房產做抵押，但無法交屋的房產只能成為壞帳。當壞帳增加，便可能造成系統性金融風險。

文章最後呼籲，讓爛尾樓活起來，早日交屋才有利於千家萬戶的穩定。而各地政府應該研究如何盤活爛尾樓，「把死棋下活，追討轉移走的資金」，或引入有實力的房企，將保交屋放在優先位置。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據花旗銀行12日發表的研究報告，截至當天，中國已有22個城市超過35個爛尾樓建案的購屋者，在建案長期停工下不惜個人信用記錄受損，決定共同停止償還貸款。截至2021年，中國24個重點城市延遲交屋的建案多達18萬6000套，相當於同年新屋銷量的9%。

報告指出，屋主集體停繳房貸將導致銀行不良貸款增加，包括中國建設銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國工商銀行在內的國有大型銀行，可能面臨更多的信貸風險。同時，屋主此舉凸顯大量中產階級已受到房市不景氣影響，這對社會穩定構成潛在威脅。（編輯：邱國強/楊昇儒）1110713