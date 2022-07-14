提振經濟 中國央行：繼續加大貨幣政策實施力度

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（中央社台北14日電）中國人民銀行（央行）官員昨天表示，將繼續加大穩健貨幣政策的實施力度；對於主要經濟體貨幣政策加速收緊的情況，官員說，中國是超大型經濟體，貨幣和金融狀況主要由國內因素決定。

中國國務院新聞辦13日下午舉行上半年金融統計數據情況記者會，人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾在會中作了上述表示。

中國因堅持COVID-19疫情防控動態清零政策，4、5月長三角龍頭城市上海封城，經濟承壓明顯。許多經濟學家認為，中國難以實現全年GDP成長率5.5%左右的目標，而這一在年初就設定好的目標，已是32年來設定的最低標準。

為了提振經濟，北京持續推出相關措施，中國央行也以結構性貨幣政策與寬鬆的貨幣政策，試圖刺激經濟。

鄒瀾說，5月以來，隨著國內疫情形勢總體好轉，國務院穩經濟措施加快落地，財政、貨幣、產業政策均加大實施力度，國民經濟運行趨於好轉，主要的經濟指標邊際改善，但恢復的基礎還不穩固。

鄒瀾說，下半年經濟運行仍然面臨較大不確定性和不穩定性，穩經濟還需艱苦努力，同時還要關注通膨形勢的變化。

鄒瀾指出，中國一直堅持實施正常的貨幣政策，為應對超預期的新挑戰、新變化留下了充足的政策空間和工具儲備。下半年，人行將繼續實施好穩健的貨幣政策，加快落實已確定的政策措施。

這些措施包含，實施好前期頒布的各項結構性貨幣政策工具；引導政策性開發性銀行落實好新增人民幣8000億元信貸規模和設立3000億元金融工具，支持基礎設施建設；提早完成全年向中央財政上繳結存利潤，助力穩住經濟大盤、穩就業保民生。

鄒瀾也提及，中國高度關注主要經濟體貨幣政策加速收緊的情況。

他說，前期已經採取了調整外匯存款準備金率、加強跨境資本流動宏觀審慎管理等前瞻性應對，在一定程度上降低了外部環境變化帶來的負面外溢衝擊。

他強調，作為超大型經濟體，中國貨幣和金融狀況主要由國內因素決定，貨幣政策會繼續堅持「以我為主」的取向，兼顧內外平衡。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1110714