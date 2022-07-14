港人曾志健反送中涉暴動罪 預定9月中審訊

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（中央社記者張謙香港14日電）2019年在「反送中」運動示威中遭防暴警察槍傷的中學生曾志健，在潛逃1年半後，昨天被警方逮捕，其所涉案件預定9月中審訊。

香港警方昨天在西貢大網仔路北譚涌拘捕了21歲的曾志健，當時他與另外3人試圖乘搭快艇逃往台灣；警方在他們身上找到新台幣逾1萬元。

曾志健中午被押送到區域法院出庭，控方反對曾志健保釋，辯方也沒有提出保釋申請，法庭押後案件至9月13日再訊，期間曾志健還押看守。

2019年中「反送中」爆發時，曾志健是名18歲中學生；同年10月1日，他在荃灣參加「反送中」示威活動期間與一批示威者和防暴警察爆發衝突，有警員開槍並擊中曾志健的胸部。

曾志健事後被捕，同時被控一項暴動罪和兩項襲警罪，獲准交保外出。

曾志健原定於2020年12月22日出庭受審，他沒有依時現身，法庭應控方要求，向他發出拘捕令，其後有海外組織聲稱曾志健正在流亡，但沒有交代他身在何處。

警方國家安全處高級警司李桂華下午公布拘捕曾志健等人的詳情。

他說，警方早前接獲線報，指曾志健等4名被通緝人士計劃逃離香港，國安處人員昨天凌晨在西貢大網仔路北譚涌部署，結果拘捕了4人。

被捕的另外3人也涉及「反送中」的暴動罪或非法集結罪，同樣因為缺席審訊而被法庭通緝。

李桂華說，被捕4人的年齡在16至24歲之間；警方昨晚同時拘捕了一名34歲男子，他涉嫌協助窩藏，負責轉移匿藏地點及提供食物。

據公布，曾志健等人曾到美國駐港總領事館尋求庇護但被拒，其後他們被人遊說棄保潛逃及離開香港。

其後，他們獲某團夥安排藏身於荃灣一個工廈單位內，約有1年時間沒有外出。期間，他們曾被放在紙箱內被當成貨物，送到另一地點藏身。

李桂華說，他們共支付港幣40多萬元（約新台幣150多萬元）作為偷渡費，安排他們偷渡的團夥曾為他們拍片籌款。今年初，有關團夥不再為他們安排食物，4人只能自行購買，直到被警方拘捕。

4人被捕時長髮披肩，甚為消瘦及憔悴。（編輯：李雅雯）1110714