李克強：6月經濟企穩回升 要防輸入性通膨

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（中央社記者張淑伶北京14日電）中國國務院總理李克強日前在一場經濟形勢座談會表示，中國經濟在6月經濟企穩回升，但經濟恢復基礎不穩固；要注意防「輸入性通膨」，並加大穩經濟措施的實施力度。

李克強12日主持召開經濟形勢專家和企業家座談會時做上述表示，央視新聞聯播在今晚報導相關內容。

李克強表示，中國第2季經濟受「超預期因素」嚴重衝擊，4月主要指標深度下跌。各地各部門有力應對挑戰，政府及時果斷施策，靠前實施中央經濟工作會議和政府工作報告政策舉措，推出穩經濟一攬子政策措施，召開全國會議部署穩住經濟大盤。

在這些措施之後，他表示政策效應較快顯現，5月主要經濟指標跌幅收窄，6月經濟企穩回升，「這極為不易」。

李克強說，要高效統籌疫情防控和經濟社會發展，抓住經濟恢復重要窗口期，堅持發展是解決中國一切問題的基礎和關鍵，推動經濟運行盡快回歸正常軌道。

李克強還說，既要穩增長，又防通膨、「注意防輸入性通膨」。保持宏觀政策連續性，既要有力，尤其要加大穩經濟一攬子政策措施實施力度，又要合理適度，「不預支未來」。

他說，穩經濟一攬子政策實施時間才一個多月，還有相當的實施空間，要繼續推動政策落地和效果顯現。

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輸入性通膨是指國外商品或生產要素價格上漲，引起國內物價持續上漲。當前全球多國面臨通貨膨脹壓力，美國6月消費者物價指數（CPI）更是年增9.1%，創40年來最大漲幅。

李克強在座談會中提到的「全國會議部署穩住經濟大盤」是在5月25日，中國國務院罕見召開10萬人規模的「全國穩住經濟大盤電視電話會議」。這場會議表明，各種穩經濟、促成長的政策會全面加速執行。有分析認為，這代表中國經濟承壓之下，李克強的地位提升。（編輯：楊昇儒）1110714