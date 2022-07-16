雙城論壇將登場 國台辦：支持共用合作紅利

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（中央社記者吳柏緯上海16日電）雙城論壇將在19日登場，中國大陸國台辦今天表示，兩岸加強交流合作是民心所向，大勢所趨；支持兩岸城市之間展開廣泛深入交流，共用合作紅利，造福兩岸同胞。

2022年台北上海城市論壇將於19日舉行，在上海與台北分別設立會場，採用視訊方式召開。

中國大陸國台辦下午發布新聞稿，國台辦發言人朱鳳蓮表示，多年來，論壇作為上海與台北兩市間重要的機制化交流平台，為促進兩市各領域交流合作，增進兩地同胞民生福社發揮了積極作用，成果有目共睹。

她說，兩岸加強交流合作是民心所向，大勢所趨，「我們支持兩岸城市之間開展廣泛深入交流，共用合作紅利，造福兩岸同胞。」

根據上海市政府微信公眾號「上海發布」，今年的雙城論壇以「韌性、永續、人文」為主題，藉由交流研討，推動兩市在節能減碳等方面的經驗分享和交流互動。

論壇期間，兩市將以「線上簽約」方式簽署有關交流合作備忘錄，進一步深化兩市各領域的交流與合作。論壇舉辦至今，雙方已經簽訂了39項交流合作備忘錄。（編輯：楊昇儒）1110716