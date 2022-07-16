更多編輯台推薦新聞：
台灣逾百民眾及企業團體追悼安倍晉三 日媒登全版廣告致哀
政治

台灣逾百民眾及企業團體追悼安倍晉三 日媒登全版廣告致哀

專訪／懷抱不合潮流的武俠夢 鄭丰一股傻勁往前衝
文化

專訪／懷抱不合潮流的武俠夢 鄭丰一股傻勁往前衝

國旅補助7/15開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助7/15開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

軍援烏克蘭、通膨補貼歧見深 看懂義大利聯合政府瀕瓦解原因
國際

軍援烏克蘭、通膨補貼歧見深 看懂義大利聯合政府瀕瓦解原因

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

雙城論壇將登場 國台辦：支持共用合作紅利

2022/7/16 15:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯上海16日電）雙城論壇將在19日登場，中國大陸國台辦今天表示，兩岸加強交流合作是民心所向，大勢所趨；支持兩岸城市之間展開廣泛深入交流，共用合作紅利，造福兩岸同胞。

2022年台北上海城市論壇將於19日舉行，在上海與台北分別設立會場，採用視訊方式召開。

中國大陸國台辦下午發布新聞稿，國台辦發言人朱鳳蓮表示，多年來，論壇作為上海與台北兩市間重要的機制化交流平台，為促進兩市各領域交流合作，增進兩地同胞民生福社發揮了積極作用，成果有目共睹。

她說，兩岸加強交流合作是民心所向，大勢所趨，「我們支持兩岸城市之間開展廣泛深入交流，共用合作紅利，造福兩岸同胞。」

根據上海市政府微信公眾號「上海發布」，今年的雙城論壇以「韌性、永續、人文」為主題，藉由交流研討，推動兩市在節能減碳等方面的經驗分享和交流互動。

論壇期間，兩市將以「線上簽約」方式簽署有關交流合作備忘錄，進一步深化兩市各領域的交流與合作。論壇舉辦至今，雙方已經簽訂了39項交流合作備忘錄。（編輯：楊昇儒）1110716

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族