澳門政府再撥款370億 援助疫下受影響市民

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（中央社台北16日電）澳門政府表示，考慮到本輪疫情對澳門經濟和民生的巨大衝擊和影響，決定繼上月後，再撥款100億澳門元（約新台幣370億元），作為應對疫情各項開支，並援助受疫情影響的在澳人士。

此外，綜合官方香港電台等港媒今天報導，澳門政府決定將「相對靜止」措施延長5天，下星期一（18日）至星期五繼續暫停所有從事工商業活動的公司和場所運作，維持社會必要運作及居民生活所需的公司或場所，包括街市、超市等不受影響。

所有人要繼續留在住所，若因執行必要工作、購買生活物資或其他緊急原因必須外出，成年人必須佩戴KN95或以上標準的口罩。

當局說，在「相對靜止」管控措施下，每天新增COVID-19病例大幅回落，是本輪疫情最終實現社會面清零前必須堅持的措施。

這兩年疫情控制相對穩定的澳門，自6月下旬爆發本輪疫情以來，截至昨天已累計病例1706例。

為紓緩中小企經營壓力和居民困難，澳門政府於6月19日宣布預算規模約100億澳門元的經濟援助措施，重點在於補助因疫情防控措施而引起的停工停業的僱員及商號。

上輪措施涵蓋5個方面共9項，包括：款項援助、就業支援、稅費減免、補貼及擴內需。

報導說，有關涉及撥款的修改預算法案已於15日送交立法會審議，通過後即予落實執行，務求盡快讓符合資格人士受惠。（編輯：周慧盈/沈朋達）1110716