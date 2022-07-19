中共20大前反腐 上半年21省部級官員遭處分

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（中央社記者沈朋達台北19日電）中共在秋天召開20大前，加強反貪打虎以穩固政權，今年上半年共有21名省部級官員被處分，高於去年同期。同時63名被查的中央一級機關官員中，有近半來自金融系統。

中共中央紀委國家監委主管的「中國紀檢監察報」今天報導，今年1至6月紀檢機關共接獲舉報175.2萬件次，處置問題線索73.9萬件，立案32.2萬件，處分27.3萬人（其中黨紀處分者有22.7萬）。

報導指出，反腐鬥爭要從領導官員嚴起。今年上半年共處分省部級官員21人，廳局級官員1237人，縣處級官員1萬人。受處分的省部級官員高於去年同期，表明紀檢機關緊盯「關鍵少數」。

在這個脈絡下，報導也提到中共中央辦公廳6月印發「領導幹部配偶、子女及其配偶經商辦企業管理規定」依層級限制官員家屬經商，「從源頭上防範廉潔風險」。中共總書記習近平也在6月17日的中央政治局集體學習中強調，高級官員要管好家屬，堅持親清政商關係。

此外，金融系統也是今年上半年反腐的重點。第19屆中紀委6次全會強調，要推進金融、國企和糧食購銷等領域的腐敗整治。

報導指出，今年上半年63名受審查調查的中央一級黨和國家機關、國企和金融單位官員中，有29人來自金融系統（包括中國人民銀行、銀保監會和證監會等監管機構）

上半年共計有24名「中管幹部」（在中央組織部備案的官員）受查，13人受到黨紀政務處分。

報導並強調，此次通報的立案數、黨紀處分人數以及密集的審查調查和「雙開」（開除黨籍和公職）通報，彰顯了紀檢機關零容忍，要打贏反腐鬥爭，讓民眾對中共更有信心，「黨執政的政治基礎更加穩固」。（編輯：周慧盈）1110719