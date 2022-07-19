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華爾街日報：中國將對滴滴出行罰款逾10億美元

2022/7/19 19:09（7/19 19:21 更新）
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華爾街日報報導，中國主管當局準備對叫車服務巨擘滴滴出行課以超過10億美元罰款。（中新社）
華爾街日報報導，中國主管當局準備對叫車服務巨擘滴滴出行課以超過10億美元罰款。（中新社）
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（中央社新加坡19日綜合外電報導）「華爾街日報」報導，據熟悉內情人士透露，中國主管當局準備對叫車服務巨擘滴滴出行課以超過10億美元罰款，並結束一年來針對滴滴網路安全措施進行的調查。

根據華爾街日報（Wall Street Journal），部分人士表示，罰款措施宣布後，中國政府將放寬先前實施的限制，不再禁止滴滴出行的平台吸收新用戶，也將允許滴滴出行的應用程式（app）在國內app商店重新上架。

這些人士說，這項罰款措施也將為滴滴出行在香港股市啟動新股上市鋪路。滴滴出行的應用程式在中國每月有數千萬用戶使用。

中國國家互聯網信息辦公室未立即回應媒體的書面詢問。滴滴出行也未回應記者的查詢。

滴滴出行去年的銷售額約273億美元，報導提到的罰款金額約占銷售額4%。付出這項罰款將讓滴滴出行得以結束這坎坷的一年。

滴滴出行於去年6月不顧中國官方反對，在美國掛牌上市，結果上市不到一週隨即遭到中國官方出手監管，對滴滴展開一系列的調查，並下架應用程式，以致股價一路走低，於今年4月16日正式發布自美退市公告。（譯者：林治平）1110719

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