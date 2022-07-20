分析：新疆反恐告一段落 重點發展經濟民生

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（中央社記者張謙香港20日電）長期關注新疆問題的北京時事評論員蔣兆勇說，新疆大規模的反恐告一段落，重心轉向經濟、民生發展。

星島日報今天在報導中引述蔣兆勇說，過去20年，北京中央因應形勢，多次調整治疆政策；2016年，陳全國主政新疆，提出「沒有穩定一切皆為零」，建立「教培中心」推動「去極端化」，恐怖活動頻發態勢得到遏制，但也因此惹來侵犯人權的批評，新疆產品遭西方制裁。

在全民反恐陰霾下，新疆的社會發展及對外交流受到較大影響。

他指出，隨着形勢穩定，去年9月，第三次中央新疆工作座談會提出「依法治疆、團結穩疆、文化潤疆、富民興疆、長期建疆」。

去年底，廣東省前省長馬興瑞接替陳全國主政新疆，以發展經濟為主要任務。

蔣兆勇說，馬興瑞擔任深圳市委書記和廣東省長期間，負責「對口援疆」，援助喀什，更曾多次到新疆考察，「他上任之後，馬上下令拆除一些警務站和檢查點，推動旅遊，打通物流，加大招商引資」。

中國國家主席習近平日前視察新疆，強調民族團結、文化認同和經濟建設，推進絲綢之路經濟帶核心區建設，未着墨「反恐」，但提及「推動維穩工作法治化常態化」。

蔣兆勇就此表示，這意味着新疆大規模反恐措施告一段落，但維持社會穩定、防止暴恐捲土重來還是必須的。（編輯：周慧盈）1110720