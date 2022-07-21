中國地方政府處理爛尾樓 個別制定復工計畫

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（中央社記者吳柏緯上海21日電）為了防止爛尾樓風暴持續擴大，中國各地方政府近日陸續出手處理，除了針對問題建案「一對一」督導並量身訂製復工計畫，有些地方則由國企出面和資產管理公司合作引導資金投入。

據中國房地產市場研究機構克而瑞研究中心發布的最新統計資訊，截至目前，中國已至少230個建案的業主發布了「強制停貸告知書」，涉及25個省市自治區，共82個城市。上週統計發布的強制停貸建案數為106個。換句話說，一週內增加了一倍，顯示爛尾樓風暴仍在擴大。

根據第一財經報導，在龐大的壓力之下，各地方政府加快了處置問題建案的腳步，防止問題建案變成「爛尾樓」，減緩停貸潮蔓延。

報導指出，包括寧波、咸陽、遂寧、鞏義、洛陽、駐馬店、平頂山、綿陽等多個城市，當地政府部門已陸續約談當地的房地產開發商，了解問題建案復工遇到的困難，並針對問題建案「一對一幫助」，量身制定政策，協助化解問題建案面臨的風險。

以四川省遂寧市為例，經地方政府排查後發現有83個在建和待建的項目存在風險，因此安排相關部門負責人以「一對一」的方式進行督導，並規定每月一次會議，藉此溝通並掌握工作情形，藉此化解發展難題。

次外，遂寧市進一步發布9條措施，包含加強對優質房企的支持力道，在符合相關房地產金融監管政策前提下，各銀行金融機構不得隨意對房企貸款資金進行抽貸、斷貸、壓貸，保持房地產開發貸款資金平穩有序。

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在建案停工、爛尾樓現象較密集的河南省，多個城市也加強了應對力道。除了透過「一對一」督導並量身訂製復工計畫外，部分地方政府出面協調，調整工程款支付比例和支付方式、鼓勵金融機構放貸投資，結合居民自救和合力共救，共同支援建案重啟。

報導提及，部分地方則由國企出面與資產管理公司合作，引導資金投入，藉此讓問題建案得以復工。例如，鄭州地產集團與鄭州市政府在19日達成合作共識，雙方將聯合設立鄭州市地產紓困基金，藉由資產處置、資源整合、重組顧問等方式，參與問題建案復工、困難房企救助等工作。（編輯：周慧盈）1110721