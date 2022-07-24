更多編輯台推薦新聞：
一週大事／西歐熱浪肆虐、中國財經惡化、義大利提前改選...
生活

一週大事／西歐熱浪肆虐、中國財經惡化、義大利提前改選...

影片／瘦弱北極熊舌卡罐頭 科學家：氣候變遷讓牠們更依賴垃圾場
國際

影片／瘦弱北極熊舌卡罐頭 科學家：氣候變遷讓牠們更依賴垃圾場

頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 熱傷害如何預防急救一篇看懂
生活

頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 熱傷害如何預防急救一篇看懂

16歲比利時少年追隨姐獨駕飛機環球 中途停台灣獲贈珍奶乖乖
生活

16歲比利時少年追隨姐獨駕飛機環球 中途停台灣獲贈珍奶乖乖

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／類台美FTA 鄧振中：21世紀貿易倡議談判數週內啟動
首頁 / 兩岸
氣候變遷
新聞專題
氣候變遷1/300
首頁 / 兩岸

香港創7月最高溫紀錄 上水一度逼近39度

2022/7/24 16:37（7/24 16:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
香港天文台24日下午近3時錄得攝氏36.1度高溫，再破今年最熱紀錄，這是1884年有紀錄以來，香港7月的最高溫。圖為23日大暑，香港市民頂著酷熱豔陽出遊。（中通社提供）中央社 111年7月24日
香港天文台24日下午近3時錄得攝氏36.1度高溫，再破今年最熱紀錄，這是1884年有紀錄以來，香港7月的最高溫。圖為23日大暑，香港市民頂著酷熱豔陽出遊。（中通社提供）中央社 111年7月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北24日電）香港天文台下午近3時錄得攝氏36.1度高溫，再破今年最熱紀錄，這是1884年有紀錄以來，香港7月的最高溫。其中，上水新市鎮一度高達38.9度，逼近香港境內最高溫紀錄39度。

綜合港媒報導，香港天文台此前在7月份錄得的最高氣溫，是1968年7月的35.7度，紀錄在今天被刷新。

7月熱浪來襲，香港天文台15日發布酷熱天氣警告後，迄今生效。天文台表示，受副熱帶高壓脊支配，華南普遍晴朗及酷熱。今天正午時分，各區氣溫普遍上升至33度或以上。下午及今晚天氣預測天晴酷熱。

根據天氣預報，展望7月餘下時間，香港持續酷熱晴朗。明天氣溫普遍可達35度或以上，極有可能再破紀錄。

公開資料顯示，香港天文台的最高氣溫紀錄是2017年8月22日錄得36.6度；香港境內最高氣溫是2017年8月22日在濕地公園錄得39度。（編輯：楊昇儒）1110724

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
中國熱浪不間斷 局部地區氣溫飆至40度以上