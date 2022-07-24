香港創7月最高溫紀錄 上水一度逼近39度
2022/7/24 16:37（7/24 16:46 更新）
香港天文台24日下午近3時錄得攝氏36.1度高溫，再破今年最熱紀錄，這是1884年有紀錄以來，香港7月的最高溫。圖為23日大暑，香港市民頂著酷熱豔陽出遊。（中通社提供）中央社 111年7月24日
（中央社台北24日電）香港天文台下午近3時錄得攝氏36.1度高溫，再破今年最熱紀錄，這是1884年有紀錄以來，香港7月的最高溫。其中，上水新市鎮一度高達38.9度，逼近香港境內最高溫紀錄39度。
綜合港媒報導，香港天文台此前在7月份錄得的最高氣溫，是1968年7月的35.7度，紀錄在今天被刷新。
7月熱浪來襲，香港天文台15日發布酷熱天氣警告後，迄今生效。天文台表示，受副熱帶高壓脊支配，華南普遍晴朗及酷熱。今天正午時分，各區氣溫普遍上升至33度或以上。下午及今晚天氣預測天晴酷熱。
根據天氣預報，展望7月餘下時間，香港持續酷熱晴朗。明天氣溫普遍可達35度或以上，極有可能再破紀錄。
公開資料顯示，香港天文台的最高氣溫紀錄是2017年8月22日錄得36.6度；香港境內最高氣溫是2017年8月22日在濕地公園錄得39度。（編輯：楊昇儒）1110724
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