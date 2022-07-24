熱浪來襲美國中部恐飆41度 加州再爆野火

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）數以千萬計美國人已因熱浪而彷彿置身烤爐中，創紀錄高溫恐將繼續攀升，接下來幾天中部地區可能飆破攝氏41度。與此同時，加州部分地區又遭野火肆虐。

美國中部和東北部首當其衝受到極端氣候影響，氣溫預計最快明天攀至高峰，公共衛生官員疲於奔命。

10多州處於高溫警告之下，達拉斯（Dallas）和奧克拉荷馬市（Oklahoma City）等美國中部大城預計接下來至少5天氣溫都會高於攝氏38度。

與此同時，從波士頓（Boston）到費城（Philadelphia）再到華盛頓的東北岸城市都出現了高溫緊急狀況，連平常涼爽的西北部太平洋岸也無法躲過高溫，下週預計會有數日氣溫在攝氏32度以上。

高溫凸顯全球暖化威脅，也讓因熱相關疾病而撥打急救電話的狀況隨之增加。各城市被迫開放避暑中心，並且擴大對無家可歸、無空調可用民眾等風險族群提供服務。

中部城市今天預估來到攝氏39度，明天和25日則將飆破攝氏41度。華盛頓今天氣溫將有攝氏37度以上或接近這個數字，紐約高溫將不遑多讓。

酷熱也增加了火災風險，像是近日受到火災威脅的加州優勝美地國家公園（Yosemite National Park），附近地區昨天就發生大火，延燒超過2650公頃，已損毀10間房屋，另有5棟半毀。

據加州森林防火廳（California Department of Forestry and Fire Protection），截至今天中午，當地火勢控制率還是0%。（譯者：鄭詩韻/核稿：何宏儒）1110724