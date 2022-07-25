南京日本戰犯牌位供奉者是女居士 已被刑拘

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（中央社記者張淑伶北京25日電）南京市政府昨天深夜通報，在玄奘寺供奉涉及南京大屠殺的日本戰犯牌位的吳啊萍是一名31歲五台山居士，目的是想「解冤釋結」，目前已被刑事拘留。此事件引發中國社會公憤。

近日有中國網友表示，2月前往南京九華山玄奘寺遊玩時，發現寺內供奉著數名日本戰犯的牌位。據網友拍攝的照片顯示，供奉者寫著「吳啊萍」。

事件在22日引發軒然大波後，玄奘寺住持傳真被撤換，南京幾名民族宗教事務官員也遭到懲處。

南京市政府官方帳號「南京發布」24日深夜發布此事的調查結果。表示吳啊萍是1990年出生的女性，2000年從福建遷到南京，2013年進入南京一所醫院從事護理工作，2019年9月辭職去五台山一寺廟當居士。

2017年12月18日，吳啊萍到玄奘寺要求供奉牌位，並在登記表上填寫「松井石根、谷壽夫、野田毅、田中軍吉、向井敏明、華群（美國人魏特琳）」6人名字。被寺方詢問和這些人的關係時，她謊稱是朋友。

按照每個牌位每年人民幣100元標準，共向吳啊萍收費3000元，供奉時間為2018年到2022年共5年。

吳啊萍說，她到南京後瞭解到侵華日軍戰犯的暴行，知道了松井石根等5名戰犯的罪行，產生心理陰影，長期被噩夢纏繞。

在接觸佛教後，她產生了透過供奉5名侵華日軍戰犯「解冤釋結」、「脫離苦難」的想法；同時瞭解到美國傳教士魏特琳在日軍南京大屠殺期間保護女性的善舉，因受戰爭刺激，回國後在家中自殺，吳啊萍想通過供奉幫其解脫。

調查指出，2017年3月以來，吳啊萍曾因失眠、焦慮等症狀，先後3次到醫院就診，並服用鎮靜催眠藥物。

官方的通報說，「吳啊萍出於自己對因果釋結的錯誤認知和自私自利的動機」，在明知5名被供奉者為侵華日軍戰犯的情況下，仍出資在宗教活動場所為其設置牌位，「嚴重違背了佛教揚善懲惡的教義教規」，嚴重破壞公共秩序和傷害民族感情，造成惡劣社會影響，涉嫌犯尋釁滋事罪，已被公安機關刑事拘留，案件正在進一步審理中。

根據南京廣播電視台節目「南京新聞」，吳啊萍在節目上說：「特別想跟所有被我傷害到的人道歉、懺悔，不知道做什麼可以彌補。我也願意接受法律的制裁。」

已被撤換的前玄奘寺住持傳真也在新聞節目上表示：發現問題後，沒有向公案部門報案、向主管部門匯報，犯下了不可饒恕的錯誤，自己非常慚愧，向全國人民道歉。

根據官方通報，此事暴露出南京在宗教活動場所管理等方面存在的問題，紀檢機關已對多名民族宗教事務局官員做出免職或黨內警告等懲處。（編輯：唐佩君）1110725