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港府：正研擬縮短海外入境者酒店隔離至5天

2022/7/30 15:37
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（中央社台北30日電）香港醫務衞生局局長盧寵茂今天表示，正研究縮短海外入境者酒店隔離至5天或更短，及居家檢疫期間須使用「黃碼」；他又指香港與中國及海外通關，兩者之間不存在矛盾，非零和遊戲。

盧寵茂30日接受香港NOW新聞台節目訪問時，作出上述表示。

他說，香港在外防輸入上會繼續精準抗疫，此前已暫緩航班熔斷機制，同時會防範COVID-19病毒傳入中國。

盧寵茂說，香港是國際化城市，在金融、貿易、專業服務等方面，不單是香港自身發展，也是中國的一個窗口；但香港同樣需照顧到中國，因香港是中國的一部分。

他表示，港府正研究縮短海外入境者酒店隔離日數，如縮短至5天或更短，前提是入境者在居家檢疫期間必須使用「黃碼」，不可到餐廳及酒吧等高風險場所，並可能差不多隔天就要做1次核酸檢測。

盧寵茂指出，目前在機場已攔截到逾一半陽性病例，現在目標是加快核酸檢測出結果的時間至90分鐘內。

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此前有港媒報導，中國堅持「動態清零」下，港府計劃先與海外免檢疫通關，並以將有國際性金融會議及體育活動舉行的11月為目標，標誌著香港重新向國際出發。當港府選擇先與海外通關，會讓與中國免檢疫通關更遙遙無期。

香港01今天引述香港欖球總會公布，已獲港府批准於11月4日至6日舉行「香港國際七人欖球賽」。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今早在電台節目中表示，停辦逾3年的欖球賽將復辦，屆時會以氣泡及閉環方式管理。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1110730

盧寵茂
港媒：香港擬先與海外免檢疫通關 以11月為目標 盧寵茂：香港因一國兩制享自主 防疫無需學中國
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