中國單日新增病例近4百例 甘肅廣西占大宗

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（中央社台北1日電）中國官方今天通報新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例（含確診與無症狀感染者）393例，病例分布仍以甘肅省與廣西省為大宗；山東省與河南省等地疫情未見趨緩。

中國衛健委官網上午通報，7月31日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例84例，其中境外移入51例；本土33例中，包括甘肅15例、廣西9例、四川3例、山東2例、北京1例、內蒙古1例、福建1例、廣東1例。

新增無症狀感染者309例，其中境外移入65例；本土244例中，甘肅66例、廣西61例、山東49例、河南43例、新疆9例、兵團5例、四川4例、內蒙古3例、雲南2例、天津1例、廣東1例。

廣西新增本土確診9例與無症狀感染者61例，分布地區包括這波疫情爆點北海市，以及崇左、百色靖西等。甘肅新增81例；新疆新增9例本土無症狀感染者，集中於伊犁州伊寧市、伊寧縣。

山東新增本土確診2例與無症狀感染者49例，均在荷澤市；山東現有本土確診病例13例，本土無症狀感染者358例。河南新增本土無症狀感染者43例，遍及商丘市、信陽市、開封市和省會鄭州市。

截至7月31日24時，中國累計死亡病例5226例，累計報告確診病例22萬9594例；尚在醫學觀察的無症狀感染者6875例（境外移入589例）。

網路媒體香港01今天報導，香港單日新增染疫數連續11日超過4000例，衛生署7月共呈報10萬8179人染疫，當中僅6%為境外移入；醫院管理局及衛生署在7月通報102名患者死亡，多數為長者及慢性病患者。

據中國大陸衛健委統計，截至7月31日24時，香港特別行政區累計通報確診數達35萬5897例（出院6萬7730例，死亡9503例）；澳門特別行政區791例（出院701例，死亡6例）。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110801