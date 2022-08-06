被白宮召見 中國駐美大使：美國才是麻煩製造者
2022/8/6 12:03
（中央社記者吳柏緯上海6日電）中國在台灣周圍進行軍事演習，白宮4日召見中國駐美大使秦剛，重申美國不希望出現危機。秦剛表示，美方不顧中方多次警告，破壞台海和平穩定、中美關係，才是麻煩製造者。
中國駐美國大使館今天上午發布新聞稿指出，秦剛近日會見白宮國安會官員時，嚴正駁回美方對中方系列軍事反制行動的無理指責。
秦剛指出，美方不顧中方事先多次嚴正警告，執意安排美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，嚴重破壞台海和平穩定和中美關係，前因後果一清二楚，是非曲直一目了然。
秦剛說，當前局面的責任完全在美方，包括東協等地區國家在內的160多個國家和國際組織紛紛批評裴洛西訪台，重申堅持一個中國原則。美方誣稱中方升級緊張局勢，這完全是強詞奪理。「事實證明，美方才是台海和地區和平穩定的麻煩製造者」。
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秦剛強調，中國軍隊在「台灣島」附近海域展開系列軍事反制行動，是「震懾台獨分裂勢力，維護國家主權和領土完整的必要和正當舉措，且有言在先。中方言必信，行必果」。
秦剛說，美方應切實恪守堅持一個中國政策，不支持「台獨」的承諾，立即採取措施糾正錯誤，消除裴洛西訪台惡劣影響，而不是採取升級行動，進一步加劇台海局勢和中美關係緊張。（編輯：曹宇帆）1110806
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