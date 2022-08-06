海南宣布全省核酸檢測 三亞封城重創觀光業

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（中央社記者吳柏緯上海6日電）由於BA.5變種病毒入侵且疫情蔓延，海南省下午宣布展開全省核酸檢測。海南疫情爆發點三亞市今天早上封城，由於正值暑假旅遊旺季，約3.2萬家旅遊相關企業恐遭嚴重衝擊。

據央廣網報導，海南省疫情防控工作指揮部6日下午舉行新聞發布會宣布，海南嚴格落實國務院聯防聯控機制要求，制定全省全員核酸檢測方案，按照保重點要求，展開全省核酸檢測。

海南省衛生健康委員會二級巡視員杜建偉表示，因本輪疫情主要與漁港、漁船相關，因此同時加強對漁船、漁港、漁民、魚市、魚販的排查，目前已完成海南省沿海33萬漁民第一輪全員核酸檢測。同時對省內2281艘非休漁漁船進行全面管控。

本次海南疫情爆發點三亞市是觀光重鎮，據第一財經報導，三亞本輪疫情不但對旅遊相關企業產生影響，眾多旅遊區、觀光景區都已宣布暫停營業。

報導引述企業訊息查詢平台「天眼查」顯示，目前在三亞經營旅遊、機票、酒店、航空、旅行社、景區等相關業務的企業數量超過3.2萬家。

春秋旅遊副總經理周衛紅分析，暑期市場是大家都看重的商機，但是「甘肅和北海疫情反覆，如今三亞也發生了疫情，對於旅遊市場的影響還是挺大的。」

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報導提到，6日凌晨6時起，三亞市實行臨時性全域靜態管理，對外航班大規模取消，不少飛往三亞的航班中途折返；而已經在三亞機場的航班則被要求不能載客飛離三亞，甚至發生部分航班已完成登機但還沒起飛，旅客被要求全數下機。

據報導，今天上午仍有零星班機起飛，截至中午12時，表定執行航班410架次，取消334架次，取消率81%。在供不應求的情形之下，今天部分三亞返回上海的航班機票價格水漲船高，有的甚至只剩下商務艙。（編輯：楊昇儒）1110806