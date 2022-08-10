拜登簽署晶片法案 陸媒稱為扼住中國發展的咽喉

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（中央社台北10日電）美國總統拜登9日簽署晶片法案，環球時報社評今指華盛頓此舉是為「扼住中國發展的咽喉」所打出的組合拳，稱在晶片領域搞陣營化損人不利己，也給世界挖一個新的大坑。

拜登9日在白宮簽署晶片法案，將為美國半導體生產挹注超過500億美元政府補貼，推動半導體產業與科學研究，以提高美國對中國與其他外國生產者在科技領域競爭力。

此舉引來中國不滿，中國貿促會、中國國際商會齊發聲，反對美國藉國家力量阻撓全球工商界正常交流與合作，在歧視別國的基礎上展開不公平競爭。

中國官媒環球時報今天發表社評，指一些美國媒體稱此為「開創性立法」。但美國只是撿起了曾經遭自己批判的產業政策，而且加入了大量單邊干預全球市場、設置貿易和技術壁壘的設計，不斷將經濟和科技問題泛政治化、泛安全化。

這篇社評稱美國指責別人時總是「大義凜然」的面孔，做起來卻又是那麼理所當然。對產業政策態度的180度轉變顯示，美國可以變成自己「最討厭」的樣子。

評論比喻像一個班上的同學都在各自復習考試時，有一個人卻起了壞心眼，把別的同學家裡電力給關了，讓他們晚上沒法看書，透過損害別人的手段為自己贏得優勢。

環球時報指出，華盛頓通過並簽署這一法案的時間點剛好落在力推四方聯盟（Chip 4）之際，被認為是試圖組建全球半導體產業的排華小圈子，這超出了普通產業扶持政策的範疇，更像是為了「扼住中國發展的咽喉」而打出的一套組合拳，呈現出濃厚的地緣政治色彩。

評論批評美國搞陣營化，將中國這個全球最大市場從產業鏈上剝離，做法不僅損人不利己，也是在給世界挖一個新的大坑，晶片法案的生效是歷史的倒退。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110810