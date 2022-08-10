分析：中國CPI數據反映需求復甦但動能偏弱
（中央社台北10日電）中國官方今天公布，7月消費者物價指數（CPI）年增2.7%，創兩年新高，扣除食品和能源價格的核心CPI年增0.8%。分析說，核心CPI年增率繼續維持在「1時代」，反映需求復甦，但動能偏弱。
中國國家統計局公布，7月CPI年增率擴大至2.7%，扣除食品和能源價格的核心CPI年增0.8%，漲幅比上月回落0.2個百分點。
生產者物價指數（PPI）年增4.2%，漲幅較6月下降1.3個百分點，創17個月以來新低。
香港經濟日報引述光大銀行金融市場部指出，7月CPI繼續上漲，主要受豬肉價格和蔬菜價格帶動。PPI按年增速延續回落態勢，主要體現7月大宗商品價格繼續高位回落，商品保供穩價政策效果及去年基數抬升影響。
分析說，核心CPI按年漲幅繼續維持在「1時代」，反映中國需求復甦，但動能偏弱，同時也反映日用消費品、服務供給充裕。
據指出，未來預計CPI年增率有望延續溫和抬升走勢，全年物價有望穩定在3%目標以內；預計PPI按年延續回落態勢。中國消費者物價保持溫和，上下游價格繼續改善，不影響穩增長政策。
從核心CPI、PPI表現來看，官方政策重心主要是紓困助企和促內需，落實好此前提出的保供穩價、紓困助企和穩增長政策措施。
中國首席經濟學家論壇理事王軍認為，總體來看，下半年CPI運行中樞會有顯著抬升，易上難下，通膨走勢將成為市場持續關注的焦點；下半年個別月份CPI有破3可能性，但無需過度憂慮。
王軍並指出，輸入性通貨膨脹壓力明顯緩解。隨著先進國家緊縮政策加大了全球經濟衰退預期，過去一個多月大宗商品價格出現顯著下跌，目前全球需求走弱預期不斷強化，國際貨幣基金（IMF）近期再次下調全球經濟增長預測，預計未來商品價格將保持回落。（編輯：周慧盈/李雅雯）1110810
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