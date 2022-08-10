美國推晶片法案 北京稱脫鉤只會損人害己

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（中央社台北10日電）針對美國總統拜登9日簽署的晶片法案，中國外交部發言人汪文斌表示，這是「美國大搞經濟脅迫的又一例證」，並稱中美經貿和科技往來搞限制「脫鉤」只會損人害己。

澎湃新聞報導，汪文斌今天在外交部例行記者會上表示，晶片法案對美國本土晶片產業提供巨額的補貼，推行差異化的產業扶持政策，包含一些限制有關企業在中國投資與經貿活動和中美科技合作的條款，將對全球半導體供應鏈造成扭曲，對國際貿易造成擾亂。中方對此表示堅決反對。

汪文斌說，此法相關措施呈現出濃厚的地緣政治色彩，是美國大搞經濟脅迫的又一例證。美國不應為中美正常的經貿和科技交流合作設置障礙，更不應損害中方正當的發展權益。中美經貿和科技合作有利於雙方共同利益和人類共同進步，搞限制「脫鉤」只會損人害己。

他聲稱，「任何限制打壓都阻擋不了中國科技發展和產業進步的步伐」。

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晶片法案（CHIPS and Science Act of 2022, CHIPS Act）的整體規模將達2800億美元，並為美國半導體生產和研究提供527億美元補貼。這項法案能獲得美國國會通過是民主與共和兩黨罕見的合作，朝野兩黨議員都認為這項法案是贏得與中國的經濟競爭與強化國家安全所必須。

除了中國外交部，中國貿促會、中國國際商會今天都發聲明反對晶片法案是「不當干預和限制全球工商界經貿與投資合作」。（編輯：張淑伶/呂佳蓉）1110810