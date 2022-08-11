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海南累計逾4千病例 三亞疫情高位發展

2022/8/11 22:06
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（中央社台北11日電）中國海南省這一波COVID-19疫情，從1日至今天中午12時，累計已有4139病例，目前旅遊城三亞市疫情仍處於高位發展階段，部分市縣疫情持續發展，社區防控壓力較大。

新華社報導，今天的海南疫情防控新聞發布會上公布，1日至今累計的陽性感染者4139例，其中確診病例2318例，無症狀感染者1821例。

截至8月11日12時，海南省發生疫情的地區共劃定公布高風險區289個、中風險區91個。

海南官方之前公布，當前疫情是由Omicron變異株的亞變異BA.5分支進化株BA.5.1.3導致的，該毒株具有傳播速度快、傳播隱匿的特點。

根據官方帳號「海南發布」，至今已有19省市共1萬965人支援海南，提供核酸檢測及醫療支援。目前方艙醫院已經收治3072人。

因疫情防控受困在三亞等地的旅客，持續被安排搭機返程。官方表示，下一步，海南將聚焦社會面清零目標，加強疫情嚴重市縣靜態管理，加快方艙醫院建設，做到應收盡收、應治盡治。（編輯：張淑伶）1110811

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