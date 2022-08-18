港人被誘騙到東南亞工作 港府高度關注

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港18日電）對於有港人被誘騙到東南亞從事非法工作，香港當局高度關注，表示將透過國際刑警的平台聯絡海外執法機構，交流情報及調查。

香港保安局昨晚深夜指出，近期有港人懷疑被誘騙到柬埔寨、泰國、緬甸等東南亞國家從事非法工作，期間被禁錮。

局方確認，今年至今，入境事務處先後收到17例相關求助個案，警方則收到12例（案件可能重疊）。

局方表示，其中12名港人已安全離開當地，入境處正跟進其他個案，並與當事人家屬、警務處、中國外交部駐港特派員公署、中國駐當地大使館密切聯繫。

局方指出，有關個案，香港警方會與境外執法機關保持密切聯繫，並透過國際刑警的平台聯絡海外執法機構，交流情報及跟進調查。

保安局呼籲港人切勿輕易相信網上的招聘廣告或留言。

近日台灣和香港都證實有民眾被誘騙到東南亞從事行騙工作，期間被禁錮及虐打。

最近兩天，香港的手機社交媒體更廣泛流傳一些聲稱是事件受害人被當地不法集團成員虐打的照片，包括被多人毆打及電擊，受害人痛苦不堪。

另有影片顯示有人遭砍斷手腳，上載影片的人聲稱這是受害人因為逃跑而被懲罰，由於影片內容十分殘暴，不少人看後表示感到不安，但目前難以證實其內容是否與誘騙事件有關。（編輯：唐佩君）1110818