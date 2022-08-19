中國：成立加入數位經濟夥伴關係協定DEPA工作組

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（中央社台北19日電）中國商務部今天宣布，中國加入「數位經濟夥伴關係協定」（DEPA）工作組正式成立，將全面推進中國加入DEPA的談判。

2021年10月30日，中國國家主席習近平在二十國集團（G20）領導人峰會上宣布，中國決定申請加入DEPA。2天後，中國正式提出加入申請。

綜合中國媒體報導，中國商務部透過官網表示，這一工作組是根據DEPA聯合委員會決定而成立。而先前在推進加入進程中，中國與DEPA成員國紐西蘭、新加坡、智利在各層級開展對話，共舉行10餘次部級層面的專門會談、2次首席談判代表會議、4次技術層非正式磋商。

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中國商務部說，中方向上述國家深入闡釋中國數位領域法律法規和監管實踐，「全面展現中國在DEPA框架下，與各方開展數字（數位）經濟領域合作的前景」，並宣稱DEPA成員國「歡迎中國提出加入申請，讚賞中國為加入DEPA所做努力，作出了成立中國加入DEPA工作組的決定」。

中國商務部表示，中方下一步將與成員國在中國加入DEPA工作組架構下深入開展加入談判，努力推進中國加入進程，力爭儘早正式加入DEPA，為與各成員加強數位經濟領域合作、促進創新和可持續發展作出貢獻。（編輯：邱國強/周慧盈）1110819